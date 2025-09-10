Дмитриев: покушение на Кирка демонстрирует глубину раскола в США
Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что нападение на американского политического активиста Чарли Кирка отражает серьезный внутренний кризис в США.
«Это событие имеет значение не только для американской политики, но и для всего мира: покушение на человека, выступающего за здравый смысл и против истерии, показывает глубину раскола в США», – написал он в своем Telegram-канале.
Дмитриев напомнил, что Кирк известен положительными высказываниями о России и призывами к диалогу.
Кирк получил ранение в шею во время выступления в Университете долины Юта в рамках тура The American Comeback Tour. На опубликованных кадрах видно, как прозвучали выстрелы, студенты разбегались, а политик упал, получив пулю в шею.
Президент США Дональд Трамп в сети Truth Social призвал молиться за Кирка: «Отличный человек во всех отношениях. Да благословит его Бог!»
Директор ФБР Каш Патель сообщил, что ведомство внимательно следит за ситуацией и поддерживает расследование инцидента.