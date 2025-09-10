Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии ракет AIM-120D-3 на $1 млрд

В заявлении подчеркивается, что поставка «соответствует целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, так как укрепит оборону союзника по НАТО». В DSCA считают, что сделка расширит возможности Хельсинки в реагировании на актуальные и будущие угрозы.