Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии ракет AIM-120D-3 на $1 млрд

Ведомости

Госдепартамент США согласовал потенциальную сделку по продаже Финляндии 405 ракет AIM-120D-3 класса «воздух – воздух» средней дальности и сопутствующего оборудования на $1,07 млрд. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящее в структуру минобороны США.

В заявлении подчеркивается, что поставка «соответствует целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, так как укрепит оборону союзника по НАТО». В DSCA считают, что сделка расширит возможности Хельсинки в реагировании на актуальные и будущие угрозы.

Администрация США уведомила конгресс о решении. У законодателей есть 30 дней для рассмотрения сделки и возможного ее блокирования.

28 августа сообщалось, что госдеп одобрил потенциальную продажу Украине авиационных боеприпасов ERAM и оборудования на $825 млн. Основными подрядчиками по продаже данного вооружения, если сделка состоится, станут компании Zone 5 Technologies и Aspire.

