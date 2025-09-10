CNN: подозреваемый в покушении на Чарли Кирка не задержан
Согласно данным американских правоохранительных органов, подозреваемый в покушении на консервативного активиста Чарли Кирка пока не задержан. Эта информация противоречит более ранним заявлениям представителей университета, передает CNN.
Инцидент произошел во время выступления Кирка, приглашенного студенческой организацией в Университет долины Юта. По данным очевидцев, неизвестный открыл огонь из здания кампуса, расположенного примерно в 200 ярдах (около 180 м) от места выступления политика.
Первоначальная информация, распространенная через социальные сети учебного заведения, говорила о задержании подозреваемого. Однако позже представитель университета Скотт Троттер официально подтвердил, что стрелок по-прежнему находится на свободе. Эту информацию также подтвердил источник в правоохранительных органах CNN.
Расследование инцидента продолжается, полиция призывает свидетелей и обладателей любой информации обратиться в соответствующие органы. ФБР оказывает активное содействие полиции.
Согласно последним данным, Кирк получил ранение в шею и был госпитализирован в критическом состоянии.