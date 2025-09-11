Сийярто: Европа подрывает усилия Трампа по урегулированию на Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент США Дональд Трамп способен принести мир на Украину, однако европейские политики подрывают его инициативы. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Первый информационный» во время визита в Минск.
«Если и есть тот, кто может принести мир Украине, это Дональд Трамп. Только он. За последние годы стало ясно, мировые лидеры не были способны этого достичь. Трамп может», – отметил Сийярто.
По его словам, во всех случаях, где Трамп принимал участие, конфликты завершались. Сийярто подчеркнул, что на Украине это сложнее и дольше, но, если не пытаться, не предпринимать усилий, то мира не будет.
До этого Сийярто также подчеркивал, что Киев и Брюссель ежедневно оказывают давление на Будапешт, пытаясь втянуть Венгрию в войну, но Венгрия дала понять, что не считает этот конфликт своим.