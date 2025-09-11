Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Чарли Кирка
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в связи с убийством консервативного активиста Чарли Кирка в кампусе университета Юты. Он назвал произошедшее «ужасающим убийством» и «темным моментом для Америки». Его выступление транслировал CNN.
«Чарли был патриотом, который посвятил свою жизнь делу открытых дебатов и стране, которую он так сильно любил, Соединенным Штатам Америки. Он боролся за свободу, демократию, справедливость и американский народ», – заявил Трамп.
Он охарактеризовал Кирка как «мученика за правду и свободу», отметив, что «не было никого, кто пользовался бы таким уважением среди молодежи». Трамп также подчеркнул: «Чарли был человеком глубокой, глубокой веры, и мы утешаемся знанием, что он теперь в мире с Богом на небесах».
В своем обращении президент США возложил ответственность за произошедшее на радикалов: «Давно пришло время всем американцам и СМИ признать тот факт, что насилие и убийства являются трагическим следствием демонизации тех, с кем вы не согласны, изо дня в день, год за годом, самым ненавистным и отвратительным образом».
Трамп пообещал, что его администрация «найдет каждого, кто причастен к этому злодеянию и другому политическому насилию, включая организации, которые финансируют и поддерживают его».
В заключение он призвал американцев: «Сегодня вечером я прошу всех американцев посвятить себя американским ценностям, ради которых жил и умер Чарли Кирк – ценностям свободы слова, гражданственности, верховенства закона и патриотической преданности и любви к Богу».
10 сентября Кирк получил огнестрельное ранение в шею в результате покушения, когда он выступал перед студентами университета. 31-летний активист был доставлен в больницу в критическом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти.
Кирк – известный американский консервативный активист, основатель организации Turning Point USA, выступающей за продвижение консервативных ценностей в студенческих кампусах. Был одним из самых активных сторонников Трампа, вел популярные подкасты и имел многомиллионную аудиторию в социальных сетях. Автор пяти книг, обладатель степени доктора гуманитарных наук Университета Либерти. У него остались жена и двое детей.