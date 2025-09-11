Силы ПВО сбили 17 украинских беспилотников за ночь
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Больше всего беспилотников – шесть – были ликвидированы в Воронежской области, сообщает Минобороны.
Пять БПЛА российские военные сбили в Белгородской области, по два – в Брянской и Курской областях. По одной воздушной цели силы ПВО поразили в Липецкой и Тамбовской областях.
По данным оборонного ведомства, силы ПВО с 14:00 до 20:00 мск сбили 23 украинских беспилотника над регионами РФ. В частности, 18 БПЛА были ликвидированы над территорией Белгородской области, еще четыре – над Курской областью и один – над Самарской.