Силы ПВО сбили 17 украинских беспилотников за ночь

По данным оборонного ведомства, силы ПВО с 14:00 до 20:00 мск сбили 23 украинских беспилотника над регионами РФ. В частности, 18 БПЛА были ликвидированы над территорией Белгородской области, еще четыре – над Курской областью и один – над Самарской.