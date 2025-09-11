Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 17 украинских беспилотников за ночь

Ведомости

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Больше всего беспилотников – шесть – были ликвидированы в Воронежской области, сообщает Минобороны.

Пять БПЛА российские военные сбили в Белгородской области, по два – в Брянской и Курской областях. По одной воздушной цели силы ПВО поразили в Липецкой и Тамбовской областях.

По данным оборонного ведомства, силы ПВО с 14:00 до 20:00 мск сбили 23 украинских беспилотника над регионами РФ. В частности, 18 БПЛА были ликвидированы над территорией Белгородской области, еще четыре – над Курской областью и один – над Самарской.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте