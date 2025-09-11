Аналитика MSNBC уволили из-за комментария о смерти Чарли Кирка
Политический аналитик MSNBC Мэтью Дауд был уволен после комментариев о смерти консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом пишет Variety со ссылкой на источник.
В ходе репортажа MSNBC о смерти Кирка ведущая Кэти Тур спросила Дауда о «среде, в которой происходят подобные инциденты». Аналитик в ответ назвал Кирка «одним из самых противоречивых, особенно среди молодежи, людей, которые постоянно разжигают ненависть или направляют ее на определенные группы».
«И я всегда возвращаюсь к тому, что ненавистнические мысли приводят к ненавистническим словам, которые затем приводят к ненавистническим действиям. И я думаю, что именно в такой среде мы находимся», – сказал Дауд.
Пользователи соцсетей возмутились этим высказыванием. Президент MSNBC Ребекка Катлер принесла извинения, назвав комментарии Дауда «неуместными, бестактными и неприемлемыми». Сам Дауд извинился за комментарий в своем аккаунте BlueSky. Он сказал, что ни в коем случае не хотел, чтобы его комментарии обвиняли Кирка «в этом ужасном нападении» и призвал объединиться и осудить насилие в любой его форме.
10 сентября на 31-летнего Кирка было совершено покушение, когда он выступал перед студентами университета Юты. Активист получил огнестрельное ранение в шею и был доставлен в больницу в критическом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти.
Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее «ужасающим убийством» и «темным моментом для Америки». Глава Белого дома охарактеризовал Кирка как «мученика за правду и свободу», отметив, что «не было никого, кто пользовался бы таким уважением среди молодежи». Он также пообещал, что его администрация «найдет каждого, кто причастен к этому злодеянию и другому политическому насилию, включая организации, которые финансируют и поддерживают его».