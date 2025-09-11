Белый дом обвинил демократов в поддержке преступности после убийства Кирка

На изображении можно увидеть газетные заголовки, связанные с преступностью в стране и отношением к ней представителей демократической партии. В частности, такие, как «Демократы считают преступность серьезной проблемой. Их партия изо всех сил пытается с ней справиться», «Нападение с ножом в Северной Каролине подчеркивает проблемы демократов, говорящих о преступности», «Стрельба в Чикаго: по данным полиции, в городе за выходные произошло не менее 18 огнестрельных ранений, 6 из которых – со смертельным исходом».