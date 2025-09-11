Белый дом обвинил демократов в поддержке преступности после убийства Кирка
Белый дом обвинил демократов в поддержке преступности, опубликовав соответствующее изображение в своем официальном аккаунте в соцсети X.
«Демократы за преступность», – написано на темном фоне.
На изображении можно увидеть газетные заголовки, связанные с преступностью в стране и отношением к ней представителей демократической партии. В частности, такие, как «Демократы считают преступность серьезной проблемой. Их партия изо всех сил пытается с ней справиться», «Нападение с ножом в Северной Каролине подчеркивает проблемы демократов, говорящих о преступности», «Стрельба в Чикаго: по данным полиции, в городе за выходные произошло не менее 18 огнестрельных ранений, 6 из которых – со смертельным исходом».
10 сентября консервативный активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею в ходе выступления перед студентами университета в Юте. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. Президент США Дональд Трамп пообещал, что его администрация «найдет каждого, кто причастен к этому злодеянию и другому политическому насилию, включая организации, которые финансируют и поддерживают его».