Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Белый дом обвинил демократов в поддержке преступности после убийства Кирка

Ведомости

Белый дом обвинил демократов в поддержке преступности, опубликовав соответствующее изображение в своем официальном аккаунте в соцсети X.

«Демократы за преступность», – написано на темном фоне.

На изображении можно увидеть газетные заголовки, связанные с преступностью в стране и отношением к ней представителей демократической партии. В частности, такие, как «Демократы считают преступность серьезной проблемой. Их партия изо всех сил пытается с ней справиться», «Нападение с ножом в Северной Каролине подчеркивает проблемы демократов, говорящих о преступности», «Стрельба в Чикаго: по данным полиции, в городе за выходные произошло не менее 18 огнестрельных ранений, 6 из которых – со смертельным исходом».

10 сентября консервативный активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею в ходе выступления перед студентами университета в Юте. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. Президент США Дональд Трамп пообещал, что его администрация «найдет каждого, кто причастен к этому злодеянию и другому политическому насилию, включая организации, которые финансируют и поддерживают его».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её