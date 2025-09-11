Путин назначил Александра Космодемьянского послом в Южном Судане

18 августа послом РФ в Мозамбике стал Владимир Тараров. С июля 2017 по май 2024 г. послом РФ в республике был Александр Суриков. Дипломат умер 11 мая прошлого года в возрасте 68 лет. Тогда его место занял Сергей Нескороженков, которого назначили временным поверенным в делах РФ в Мозамбике.