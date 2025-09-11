Около 2000 белорусских авто застряли в очереди перед закрытием границы с Польшей

Наибольшее скопление грузового транспорта зафиксировано у пункта Кукурыки (Козловичи), где в очереди стоит около 300 фур. Польские службы за сутки оформили 63% большегрузов от установленной нормы. На литовской границе ситуация хуже: через Мядининкай (Каменный Лог) пропущено лишь 14% грузовиков, а перед Шальчининкаем (Бенякони) скопилось около 380 фур, при этом Литва оформила только 47% от нормы.