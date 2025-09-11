Около 2000 белорусских авто застряли в очереди перед закрытием границы с Польшей
Около 2000 белорусских автомобилей ожидают пересечения границы перед закрытием польских пунктов пропуска. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.
По состоянию на 12:00 мск в очередях находились 1600 легковых автомобилей, 300 грузовых и 70 автобусов. Наиболее загруженным маршрутом для легкового транспорта остается Тересполь (Брест), где польские контрольные службы за сутки выполнили норму пропуска лишь на 26%.
Ситуация на литовском направлении также остается напряженной. Въезда в Литву через пункты пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) ожидают около 400 легковых автомобилей. При этом сопредельная сторона приняла на свою территорию только 51% машин от нормы.
Наибольшее скопление грузового транспорта зафиксировано у пункта Кукурыки (Козловичи), где в очереди стоит около 300 фур. Польские службы за сутки оформили 63% большегрузов от установленной нормы. На литовской границе ситуация хуже: через Мядининкай (Каменный Лог) пропущено лишь 14% грузовиков, а перед Шальчининкаем (Бенякони) скопилось около 380 фур, при этом Литва оформила только 47% от нормы.
По данным ведомства, в Госпогранкомитет 11 сентября поступило официальное уведомление пограничной службы Польши о закрытии с 1:00 12 сентября оставшихся действующих международных пунктов пропуска на белорусско-польской границе.
Ранее польская сторона ввела ограничения на полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной с 22:00 по местному времени (23:00 мск) 10 сентября до 23:59 (0:59 мск) 9 декабря.