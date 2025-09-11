Путин заслушает доклад гендиректора АСИ Светланы Чупшевой
Президент РФ Владимир Путин 11 сентября продолжит заниматься вопросами Агентства стратегических инициатив (АСИ). Он заслушает доклад гендиректора организации Светланы Чупшевой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Как всегда, тем для обсуждений много», – добавил он.
Остальные мероприятия, запланированные у президента на 11 сентября, будут носить непубличный характер.
3 июля Путин принял участие в пленарном заседании форума АСИ «Сильные идеи для нового времени». В рамках мероприятия также выступили Чупшева, председатель экспертного совета АСИ, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, а также менеджеры агентства по направлениям.
В ходе заседания Путин предложил сделать традиционную семью модным трендом в развитии РФ. Он обратился с просьбой о реализации такого предложения к креативным жителям России. «Вы люди творческие, умные – всегда вы найдете, как выйти на пропаганду семьи, большой семьи, поддержки материнства и детства», – добавил президент РФ.