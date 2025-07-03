Путин предложил сделать традиционную семью модным трендом

О том, что Путин примет участие в пленарном заседании форума, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе брифинга. Он говорил, что в рамках мероприятия также выступят гендиректор АСИ Светлана Чупшева, председатель экспертного совета АСИ, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, а также менеджеры агентства по направлениям.