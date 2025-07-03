Путин предложил сделать традиционную семью модным трендом
Традиционную семью необходимо сделать модным трендом в развитии РФ. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени». Трансляцию проводит Кремль.
Он обратился с просьбой о реализации такого предложения к креативным жителям России.
«Вы люди творческие, умные – всегда вы найдете, как выйти на пропаганду семьи, большой семьи, поддержки материнства и детства», – добавил президент РФ.
О том, что Путин примет участие в пленарном заседании форума, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе брифинга. Он говорил, что в рамках мероприятия также выступят гендиректор АСИ Светлана Чупшева, председатель экспертного совета АСИ, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, а также менеджеры агентства по направлениям.