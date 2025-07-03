Путин 3 июля может провести международный телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин 3 июля может провести международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Я думаю, уже вечером, ну точно после 18.00-19.00 мы проинформируем вас о международном телефонном разговоре, который ожидается у президента», – сообщил он.
Кроме того, 3 июля Путин примет участие в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени». В его рамках также выступят гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, председатель экспертного совета АСИ, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, а также менеджеры агентства по направлениям.
1 июля Путин впервые с 2022 г. провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Продолжительность разговора составила более двух часов. По данным Кремля, ключевыми темами для обсуждения стали ситуация на Ближнем Востоке в контексте недавнего ирано-израильского конфликта и ударов США по ядерным объектам Ирана, а также украинский кризис. В ходе беседы была отмечена особая ответственность России и Франции в поддержании мира и стабильности на Ближнем Востоке и сохранении режима нераспространения ядерного оружия.
В последний раз Путин встречался с Чупшевой 9 апреля. Тогда они обсудили текущие проекты организации. Глава АСИ представила главе государства программы, которые реализуются агентством в 2025 г. Одна из них посвящена развитию опорных населенных пунктов. Речь идет о решениях в сфере транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, городского благоустройства, образования и медицины. По поручению Путина АСИ также поддерживает проекты по вовлечению памятников архитектуры и объектов культурного наследия в хозяйственный оборот.