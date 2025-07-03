Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Путин 3 июля может провести международный телефонный разговор

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 3 июля может провести международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Я думаю, уже вечером, ну точно после 18.00-19.00 мы проинформируем вас о международном телефонном разговоре, который ожидается у президента», – сообщил он.

Кроме того, 3 июля Путин примет участие в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени». В его рамках также выступят гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, председатель экспертного совета АСИ, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, а также менеджеры агентства по направлениям.

1 июля Путин впервые с 2022 г. провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Продолжительность разговора составила более двух часов. По данным Кремля, ключевыми темами для обсуждения стали ситуация на Ближнем Востоке в контексте недавнего ирано-израильского конфликта и ударов США по ядерным объектам Ирана, а также украинский кризис. В ходе беседы была отмечена особая ответственность России и Франции в поддержании мира и стабильности на Ближнем Востоке и сохранении режима нераспространения ядерного оружия.

В последний раз Путин встречался с Чупшевой 9 апреля. Тогда они обсудили текущие проекты организации. Глава АСИ представила главе государства программы, которые реализуются агентством в 2025 г. Одна из них посвящена развитию опорных населенных пунктов. Речь идет о решениях в сфере транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, городского благоустройства, образования и медицины. По поручению Путина АСИ также поддерживает проекты по вовлечению памятников архитектуры и объектов культурного наследия в хозяйственный оборот.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных