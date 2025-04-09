Путин обсудил с главой АСИ Чупшевой проекты по обустройству городов

23 января Путин принял участие в заседании наблюдательного совета АСИ. Тогда рассматривалась обновленная стратегия деятельности организации до 2030 г. Глава государства призвал сконцентрироваться на распространении практик поддержки материнства и детства, улучшении качества социальной сферы и ее настройки на интересы семьи. Еще одним важным направлением он назвал помощь социально уязвимым категориям граждан. При этом президент призвал не копировать чужие решения, а предлагать собственные при работе над национальными проектами.