Путин обсудил с главой АСИ Чупшевой проекты по обустройству городов
Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой обсудил с ней текущие проекты организации. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В начале встречи Чупшева подарила Путину российско-белорусский путеводитель по промышленному туризму «Две страны, тысяча заводов». Она указала, что это уже становится доброй традицией, и напомнила, что в прошлый раз дарила президенту сборник новых российских туристических маршрутов. Путин заверил, что обязательно ознакомится с путеводителем.
Глава АСИ представила главе государства программы, которые реализуются агентством в 2025 г. Одна из них посвящена развитию опорных населенных пунктов. Речь идет о решениях в сфере транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, городского благоустройства, образования и медицины. По поручению Путина АСИ также поддерживает проекты по вовлечению памятников архитектуры и объектов культурного наследия в хозяйственный оборот.
В качестве еще одного проекта агентства Чупшева назвала программу в сфере оказания медицинской помощи участникам спецоперации. Ее поддерживают Минобороны и фонд «Защитники Отечества». Проект реализуется совместно с военным госпиталем имени Н. Н. Бурденко. Агентство планирует, чтобы в каждом регионе появились центры компетенций военно-гражданской медицины и военные после необходимого лечения могли получать на высоком уровне медицинскую помощь и реабилитацию. Путин отметил важность создания таких возможностей для участников спецоперации.
23 января Путин принял участие в заседании наблюдательного совета АСИ. Тогда рассматривалась обновленная стратегия деятельности организации до 2030 г. Глава государства призвал сконцентрироваться на распространении практик поддержки материнства и детства, улучшении качества социальной сферы и ее настройки на интересы семьи. Еще одним важным направлением он назвал помощь социально уязвимым категориям граждан. При этом президент призвал не копировать чужие решения, а предлагать собственные при работе над национальными проектами.