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Путин обсудил с главой АСИ Чупшевой проекты по обустройству городов

Ведомости

Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой обсудил с ней текущие проекты организации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В начале встречи Чупшева подарила Путину российско-белорусский путеводитель по промышленному туризму «Две страны, тысяча заводов». Она указала, что это уже становится доброй традицией, и напомнила, что в прошлый раз дарила президенту сборник новых российских туристических маршрутов. Путин заверил, что обязательно ознакомится с путеводителем.

Глава АСИ представила главе государства программы, которые реализуются агентством в 2025 г. Одна из них посвящена развитию опорных населенных пунктов. Речь идет о решениях в сфере транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, городского благоустройства, образования и медицины. По поручению Путина АСИ также поддерживает проекты по вовлечению памятников архитектуры и объектов культурного наследия в хозяйственный оборот.

В качестве еще одного проекта агентства Чупшева назвала программу в сфере оказания медицинской помощи участникам спецоперации. Ее поддерживают Минобороны и фонд «Защитники Отечества». Проект реализуется совместно с военным госпиталем имени Н. Н. Бурденко. Агентство планирует, чтобы в каждом регионе появились центры компетенций военно-гражданской медицины и военные после необходимого лечения могли получать на высоком уровне медицинскую помощь и реабилитацию. Путин отметил важность создания таких возможностей для участников спецоперации.

23 января Путин принял участие в заседании наблюдательного совета АСИ. Тогда рассматривалась обновленная стратегия деятельности организации до 2030 г. Глава государства призвал сконцентрироваться на распространении практик поддержки материнства и детства, улучшении качества социальной сферы и ее настройки на интересы семьи. Еще одним важным направлением он назвал помощь социально уязвимым категориям граждан. При этом президент призвал не копировать чужие решения, а предлагать собственные при работе над национальными проектами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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