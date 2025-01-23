Путин оценил обновленную стратегию развития АСИ до 2030 года

Путин оценил обновленную стратегию развития АСИ до 2030 годаГлава государства призвал поддерживать семьи и создать условия для самореализации молодежи в регионах
Президент России Владимир Путин принял участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), где была рассмотрена обновленная стратегия деятельности организации до 2030 г. Об этом сообщили в Кремле. Встреча прошла в формате видеоконференции.
«Вижу особую ценность, пользу агентства в том, что вы всегда – в замыслах, устремлениях вперед и инициативах – идете на несколько шагов впереди, выдвигаете порой неожиданные, нестандартные, опережающие время решения, расширяете горизонты планирования, конструируете, предлагаете образ будущего регионов и населенных пунктов, отраслей экономики и социальной сферы», – сказал глава государства.
Президент призвал сконцентрироваться на распространении «лучших практик поддержки материнства и детства», улучшении качества социальной сферы и ее настройки на интересы семьи. Важным направлением Путин назвал помощь социально уязвимым категориям граждан: «Здесь вами уже многое сделано, и нужно добиться того, чтобы на горизонте текущего десятилетия лучший опыт семейной, демографической повестки внедрялся во всех регионах нашей страны».
Глава государства заявил, что предстоит расширить пространство для созидания молодыми людьми. По его словам, молодежь должна видеть возможности для самореализации в регионах. Путин также призвал не копировать чужие решения, а предлагать свои при работе над национальными проектами.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что председатель экспертного совета АСИ Игорь Шувалов планирует рассказать о деятельности этого совета, а директор направления «Молодые профессионалы» Дмитрий Песков выступит на тему проектов в направлении «технологии». Соруководители направления «Новый бизнес» Михаил Хомич и Екатерина Черкес-заде расскажут о проектах по новому бизнесу.
Прошлое заседание наблюдательного совета АСИ с участием президента состоялось в мае 2024 г. Путин говорил, что миссия АСИ с 2011 г. состоит в поддержке перспективных общественных, деловых, научных инициатив для развития регионов.
Кроме Путина в набсовет АСИ входят министр обороны Андрей Белоусов, предправления Сбербанка Герман Греф, помощник президента Алексей Дюмин, президент «Опоры России» Александр Калинин, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, глава Татарстана Рустам Минниханов, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель ВЭБ.РФ Шувалов и др.