Путин оценил обновленную стратегию развития АСИ до 2030 года

Президент призвал сконцентрироваться на распространении «лучших практик поддержки материнства и детства», улучшении качества социальной сферы и ее настройки на интересы семьи. Важным направлением Путин назвал помощь социально уязвимым категориям граждан: «Здесь вами уже многое сделано, и нужно добиться того, чтобы на горизонте текущего десятилетия лучший опыт семейной, демографической повестки внедрялся во всех регионах нашей страны».