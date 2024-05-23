О чем Путин говорил на заседании набсовета АСИ

О чем Путин говорил на заседании набсовета АСИСтратегия деятельности Агентства должна быть обновлена
Президент провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), который он возглавляет. Уже определены цели развития на долгосрочную перспективу и для их достижения формируются и готовятся к запуску новые национальные проекты и программы, сказал Владимир Путин: «Мы <...> решим самые амбициозные задачи, обеспечим рост экономики, а значит, и благополучия российских семей, если будем и дальше расширять возможности для наших научных и производственных коллективов, для инженерных, предпринимательских, творческих команд, для волонтеров и представителей некоммерческих организаций, некоммерческого сектора».
Миссия АСИ с 2011 г. состоит в поддержке перспективных общественных, деловых, научных инициатив для развития регионов, заявил президент Путин. Он поблагодарил команду АСИ за отбор проектов для форума «Сильные идеи для сильного времени», когда инициативы граждан, бизнеса и НКО «становятся частью государственной повестки» – к примеру, часть инициатив, представленных на форуме в этом году, были включены в послание президента Федеральному собранию. Путин предложил вручать премию АСИ лучшим авторам проектов.
Гражданские и предпринимательские инициативы должны находить отражение в национальных проектах, а правительство и ведомства должны взаимодействовать с АСИ – в сфере кадров, экологии, социальной сферы и др., отметил Путин. Кроме того, нужно идти по пути кооперации с дружественными странами, чтобы создавать инновации, которые были бы востребованы, добавил президент. Он пообещал, что в рамках председательства России в БРИКС в 2024 г. обсудит это с партнерами. Путин также попросил АСИ активнее развивать международное партнерство и продвигать российские технологии и бренды.
Но в центре внимания АСИ должно быть участие в реализации национальных проектов, и с учетом его указа Путин предложил обновить стратегию деятельности АСИ на 10 лет. Также президент отметил, что для оценки реализации национальных целей развития можно использовать рейтинг российских регионов по качеству жизни, который составляет АСИ.
На заседании набсовета был представлен этот ежегодный рейтинг. Для него оцениваются 10 направлений по 140 показателям, в том числе он основан на опросах жителей, статистике и геоданных.
В 2022 г. лидерами рейтинга качества жизни стали Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, ЯНАО и ХМАО. В 2023 г. рейтинг вновь возглавила Москва, затем идут Санкт-Петербург, Тюменская область, ХМАО и Татарстан. Во второй пятерке – Московская, Тульская области, ЯНАО, Сахалинская и Нижегородская области. Во второй десятке – Чечня, Башкирия, Белгородская, Челябинская, Самарская области, Севастополь, Воронежская, Калининградская области, Краснодарский край и Свердловская область.
Кто наблюдает за АСИ
Кроме Владимира Путина в набсовет АСИ входят министр обороны Андрей Белоусов, предправления Сбербанка Герман Греф, помощник президента Алексей Дюмин, президент «Опоры России» Александр Калинин, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, депутат Госдумы Сергей Морозов, замглавы администрации президента Максим Орешкин, председатель «Деловой России» Алексей Репик, министр экономического развития Максим Решетников, мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор АСИ Светлана Чупшева, президент РСПП Александр Шохин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Лидерами по динамике роста в рейтинге стали Волгоградская область, Северная Осетия, Кемеровская область, Приморский край и Рязанская область. В 2023 г. в АСИ зафиксировали положительную тенденцию в сфере образования и развития детей. «Например, на 17,4% выросла удовлетворенность процессом записи ребенка в детский сад, на 11% – в школу, почти на 20% – в кружки и секции. Удовлетворенность жилищными условиями выросла на 5,5%, наличием и оснащенностью парковых зон – почти на 8%», – сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
Чупшева привела в пример управленческие практики некоторых регионов, которые могут внедрить другие субъекты. К примеру, в Новгородской области созданы «вежливые регистратуры», когда к работе в больницах и поликлиниках привлекаются работники МФЦ, которые встречают и сопровождают пациентов при входе в медицинские учреждения. В медицинской сфере по стране зафиксировано улучшение по большинству объективных показателей. В среднем этот показатель удовлетворенности граждан в разрезе медобслуживания вырос на 24%.
До заседания президент посетил выставку АСИ, где представлена модель работы АСИ до 2030 г. и основные проекты и программы организации. Чупшева, показывая выставку Путину, рассказала, что у АСИ сейчас пять «национальных инициатив» – социальная, кадровая, технологическая, экологическая и предпринимательская, которые отражают задачи поставленных национальных целей. Президенту показали, к примеру, стенд «Стратегия устойчивого развития Приазовья до 2040 г.». Стратегия направлена на выравнивание показателей уровня жизни в регионах Приазовья со среднероссийскими, причем она должна реализовываться вместе с программой социально-экономического развития четырех новых регионов.