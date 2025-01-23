Путин проведет 23 января заседание наблюдательного совета АСИ
У президента РФ Владимира Путина достаточно напряженный рабочий график на 23 января, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в рамках брифинга.
Песков сообщил, что Путин наряду с рутинными встречами и внутренними совещаниями проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Встреча пройдет в формате видеоконференции.
Песков напомнил о том, что АСИ – агентство, которое играет важную роль в жизни страны. На совещании выступит сам президент, а также руководитель агентства Светлана Чупшева. Он расскажет о стратегии развития до 2030 г., о рейтинговании оценок работы губернаторов в контексте их деятельности по созданию качественной среды. Председатель экспертного совета АСИ Игорь Шувалов планирует рассказать о деятельности экспертного совета. Директор направления «Молодые профессионалы» Дмитрий Песков выступит на тему проектов в направлении «технологии». Соруководители направления «Новый бизнес» Михаил Хомич и Екатерина Черкес-заде расскажут о проектах по новому бизнесу.
Во второй половине дня Путин проведет традиционную встречу с руководством правительства. Основной темой встречи обозначена контрольная и надзорная деятельность. Президент выслушает доклады по оперативным вопросам.
23 января также ожидается «важный для России» телефонный разговор президента. Песков сразу отметил, что разговор «не тот», подразумевая разговор с президентом США Дональдом Трампом, но «не менее важный».