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Путин проведет 23 января заседание наблюдательного совета АСИ

Ведомости

У президента РФ Владимира Путина достаточно напряженный рабочий график на 23 января, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в рамках брифинга.

Песков сообщил, что Путин наряду с рутинными встречами и внутренними совещаниями проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Встреча пройдет в формате видеоконференции.

Песков напомнил о том, что АСИ – агентство, которое играет важную роль в жизни страны. На совещании выступит сам президент, а также руководитель агентства Светлана Чупшева. Он расскажет о стратегии развития до 2030 г., о рейтинговании оценок работы губернаторов в контексте их деятельности по созданию качественной среды. Председатель экспертного совета АСИ Игорь Шувалов планирует рассказать о деятельности экспертного совета. Директор направления «Молодые профессионалы» Дмитрий Песков выступит на тему проектов в направлении «технологии». Соруководители направления «Новый бизнес» Михаил Хомич и Екатерина Черкес-заде расскажут о проектах по новому бизнесу.

Во второй половине дня Путин проведет традиционную встречу с руководством правительства. Основной темой встречи обозначена контрольная и надзорная деятельность. Президент выслушает доклады по оперативным вопросам.

23 января также ожидается «важный для России» телефонный разговор президента. Песков сразу отметил, что разговор «не тот», подразумевая разговор с президентом США Дональдом Трампом, но «не менее важный».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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