Путин проведет 23 января заседание наблюдательного совета АСИ

Песков напомнил о том, что АСИ – агентство, которое играет важную роль в жизни страны. На совещании выступит сам президент, а также руководитель агентства Светлана Чупшева. Он расскажет о стратегии развития до 2030 г., о рейтинговании оценок работы губернаторов в контексте их деятельности по созданию качественной среды. Председатель экспертного совета АСИ Игорь Шувалов планирует рассказать о деятельности экспертного совета. Директор направления «Молодые профессионалы» Дмитрий Песков выступит на тему проектов в направлении «технологии». Соруководители направления «Новый бизнес» Михаил Хомич и Екатерина Черкес-заде расскажут о проектах по новому бизнесу.