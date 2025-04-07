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Путин подписал закон об отпуске родным раненых бойцов

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Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном отпуске родственникам раненных участников спецоперации. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь близкие бойцов, получивших ранения, контузии или травмы, могут рассчитывать на неоплачиваемый отпуск сроком до 35 дней в год. Льгота распространяется на родителей, супругов и детей военных.

Отдельно предусмотрена поддержка семей погибших защитников – их родные получили право на неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 дней.

Закон вступил в силу сразу после опубликования.

До этого документ одобрил Совет Федерации. Сенатор Дарья Лантратова, выступившая соавтором, рассказывала, что военные порой нуждаются в длительном уходе и реабилитации. В этом им помогают родные и близкие.

«Однако из-за длительного процесса восстановления иногда им приходится выбирать между заботой о близком человеке и сохранением рабочего места», – поясняла Лантратова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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