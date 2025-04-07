Путин подписал закон об отпуске родным раненых бойцов
Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном отпуске родственникам раненных участников спецоперации. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Теперь близкие бойцов, получивших ранения, контузии или травмы, могут рассчитывать на неоплачиваемый отпуск сроком до 35 дней в год. Льгота распространяется на родителей, супругов и детей военных.
Отдельно предусмотрена поддержка семей погибших защитников – их родные получили право на неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 дней.
Закон вступил в силу сразу после опубликования.
До этого документ одобрил Совет Федерации. Сенатор Дарья Лантратова, выступившая соавтором, рассказывала, что военные порой нуждаются в длительном уходе и реабилитации. В этом им помогают родные и близкие.
«Однако из-за длительного процесса восстановления иногда им приходится выбирать между заботой о близком человеке и сохранением рабочего места», – поясняла Лантратова.