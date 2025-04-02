СФ одобрил закон о допотпуске для родственников раненных участников спецоперации

«Порой наши военнослужащие нуждаются в длительном уходе как в условиях стационара, так и после выписки, а также во время реабилитации. Чаще всего этот уход обеспечивают их родные, однако из-за длительного процесса восстановления иногда им приходится выбирать между заботой о близком человеке и сохранением рабочего места», – пояснила Лантратова.