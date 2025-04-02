СФ одобрил закон о допотпуске для родственников раненных участников спецоперации
Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий родственникам раненных участников специальной военной операции право на дополнительный отпуск. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
Документ представила его соавтор, заместитель председателя комитета по социальной политике Дарья Лантратова.
Согласно закону, родители, супруги и дети военнослужащих, погибших или скончавшихся из-за ранений, контузий или увечий, полученных при исполнении обязанностей, смогут брать до 14 календарных дней неоплачиваемого отпуска в год.
Для ухода за раненными участниками спецоперации, а также за теми, кто получил контузию, увечье или заболевание, связанное с военной службой, их близкие смогут рассчитывать на неоплачиваемый отпуск до 35 дней в году.
«Порой наши военнослужащие нуждаются в длительном уходе как в условиях стационара, так и после выписки, а также во время реабилитации. Чаще всего этот уход обеспечивают их родные, однако из-за длительного процесса восстановления иногда им приходится выбирать между заботой о близком человеке и сохранением рабочего места», – пояснила Лантратова.
Депутаты Госдумы приняли этот закон сразу во втором и третьем чтениях на пленарном заседании 1 апреля. Ожидается, что он усилит социальную защиту бойцов и членов их семей.