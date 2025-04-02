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СФ одобрил закон о допотпуске для родственников раненных участников спецоперации

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий родственникам раненных участников специальной военной операции право на дополнительный отпуск. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Документ представила его соавтор, заместитель председателя комитета по социальной политике Дарья Лантратова.

Согласно закону, родители, супруги и дети военнослужащих, погибших или скончавшихся из-за ранений, контузий или увечий, полученных при исполнении обязанностей, смогут брать до 14 календарных дней неоплачиваемого отпуска в год.

Для ухода за раненными участниками спецоперации, а также за теми, кто получил контузию, увечье или заболевание, связанное с военной службой, их близкие смогут рассчитывать на неоплачиваемый отпуск до 35 дней в году.

«Порой наши военнослужащие нуждаются в длительном уходе как в условиях стационара, так и после выписки, а также во время реабилитации. Чаще всего этот уход обеспечивают их родные, однако из-за длительного процесса восстановления иногда им приходится выбирать между заботой о близком человеке и сохранением рабочего места», – пояснила Лантратова.

Депутаты Госдумы приняли этот закон сразу во втором и третьем чтениях на пленарном заседании 1 апреля. Ожидается, что он усилит социальную защиту бойцов и членов их семей.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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