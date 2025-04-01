Госдума приняла закон о неоплачиваемом допотпуске для ухода за ранеными военными

В феврале Министерство труда представило стандарты реабилитации участников спецоперации, которые получили ранения или заболевания в результате военных действий. Они регламентируют порядок предоставления услуг по протезно-ортопедической помощи, профессиональной ориентации, социальной реабилитации и абилитации. Ожидается, что введение стандартов позволит обеспечить высокий уровень качества помощи военным по всей России. Переход на новые стандарты будет производиться поэтапно до 1 января 2030 г.