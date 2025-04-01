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Госдума приняла закон о неоплачиваемом допотпуске для ухода за ранеными военными

Ведомости

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, по которому родители, супруги и совершеннолетние дети раненых участников спецоперации получат право на неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 35 календарных дней. В случае гибели военного его близкие смогут оформить дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до 14 дней.

Сейчас указанные меры частично уже действуют, но распространяются не на всех участников спецоперации. Ожидается, что закон усилит социальную защиту бойцов и членов их семей.

В феврале Министерство труда представило стандарты реабилитации участников спецоперации, которые получили ранения или заболевания в результате военных действий. Они регламентируют порядок предоставления услуг по протезно-ортопедической помощи, профессиональной ориентации, социальной реабилитации и абилитации. Ожидается, что введение стандартов позволит обеспечить высокий уровень качества помощи военным по всей России. Переход на новые стандарты будет производиться поэтапно до 1 января 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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