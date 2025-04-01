Госдума приняла закон о неоплачиваемом допотпуске для ухода за ранеными военными
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, по которому родители, супруги и совершеннолетние дети раненых участников спецоперации получат право на неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 35 календарных дней. В случае гибели военного его близкие смогут оформить дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до 14 дней.
Сейчас указанные меры частично уже действуют, но распространяются не на всех участников спецоперации. Ожидается, что закон усилит социальную защиту бойцов и членов их семей.
В феврале Министерство труда представило стандарты реабилитации участников спецоперации, которые получили ранения или заболевания в результате военных действий. Они регламентируют порядок предоставления услуг по протезно-ортопедической помощи, профессиональной ориентации, социальной реабилитации и абилитации. Ожидается, что введение стандартов позволит обеспечить высокий уровень качества помощи военным по всей России. Переход на новые стандарты будет производиться поэтапно до 1 января 2030 г.