Минтруд представил стандарты реабилитации участников военных действий на Украине

Ожидается, что предоставление услуг в соответствии со стандартами позволит обеспечить единые подходы и высокий уровень качества их оказания во всех регионах России. Для повышения эффективности услуг в стандарты включены мероприятия не только для самих ветеранов, но и для членов их семей