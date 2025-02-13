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Минтруд представил стандарты реабилитации участников военных действий на Украине

Ведомости

Министерство труда представило стандарты реабилитации военных, участвовавших в военных действий на территории Украины, которые получили ранения или заболевания в связи с участием в боестолкновениях, сообщается на сайте министерства.

В сообщении указано, что соответствующие стандарты подготовлены в связке с законом о комплексной реабилитации. Всего представлено восемь стандартов, которые регламентируют порядок предоставления услуг по протезно-ортопедической помощи, профессиональной ориентации, социальной реабилитации и абилитации.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что разработанные стандарты ориентированы на участников боевых действий с инвалидностью. В стандартах будут представлены только имеющие доказанную эффективность реабилитационные методики.

Стандарты содержат перечень необходимого реабилитационного оборудования и применяемых методик, состав специалистов, кратность и периодичность услуг. Услуги по комплексной реабилитации и абилитации по разработанным стандартам смогут оказывать как узкопрофильные, так и многопрофильные реабилитационные центры в полустационарной и стационарной формах, а также на дому, в том числе дистанционно.

Ожидается, что предоставление услуг в соответствии со стандартами позволит обеспечить единые подходы и высокий уровень качества их оказания во всех регионах России. Для повышения эффективности услуг в стандарты включены мероприятия не только для самих ветеранов, но и для членов их семей

Проектами приказов утверждаются стандарты по социально-бытовой, социально-психологической, социально-педагогической, социально-средовой реабилитации и абилитации, профессиональной ориентации, протезированию, ортезированию и слухопротезированию.

Переход на новые стандарты будет производиться поэтапно до 1 января 2030 г.

23 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство выделит фонду «Защитники Отечества» более 11,3 млрд руб. на единовременные выплаты участникам спецоперации, которые получили ранение, повлекшее наступление инвалидности. Средства будут направлены из федерального бюджета. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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