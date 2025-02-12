Инвалидам – участникам спецоперации хотят дать приоритет выбора мест в самолетах

Лантратова рассказала, что сенаторы уже обращались по этому вопросу в Минтранс. Там обещали закрепить обязанность авиакомпаний размещать пассажиров с инвалидностью рядом с сопровождающим, а также дать им возможность выбирать удобные места за 24 часа до вылета. Однако эти изменения должны вступить в силу только к концу 2025 г.