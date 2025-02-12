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Инвалидам – участникам спецоперации хотят дать приоритет выбора мест в самолетах

Ведомости

Инвалидам – участникам спецоперации нужно предоставить возможность бесплатно выбирать удобное место в самолете уже на этапе покупки авиабилета. С таким предложением на заседании Совета Федерации выступила сенатор Дарья Лантратова.

По ее словам, бойцам после получения тяжелых ранений приходится часто совершать перелеты для прохождения врачебной комиссии, реабилитаций и лечения. Им часто нужны сопровождающие, но выбрать необходимые места в салоне самолета сейчас можно лишь с доплатой при регистрации.

Лантратова рассказала, что сенаторы уже обращались по этому вопросу в Минтранс. Там обещали закрепить обязанность авиакомпаний размещать пассажиров с инвалидностью рядом с сопровождающим, а также дать им возможность выбирать удобные места за 24 часа до вылета. Однако эти изменения должны вступить в силу только к концу 2025 г.

«Мы считаем, что необходимо ускорить их принятие, а также предусмотреть для военнослужащих с инвалидностью возможность выбирать места не за 24 часа до вылета, а сразу на этапе покупки билета», – пояснила сенатор.

17 января в Госдуме предложили продлить сроки на наследство участников спецоперации, так как сейчас встречаются случаи, когда документы о смерти приходят с опозданием. Это приводит к пропуску наследниками сроков вступления в наследство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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