Инвалидам – участникам спецоперации хотят дать приоритет выбора мест в самолетах
Инвалидам – участникам спецоперации нужно предоставить возможность бесплатно выбирать удобное место в самолете уже на этапе покупки авиабилета. С таким предложением на заседании Совета Федерации выступила сенатор Дарья Лантратова.
По ее словам, бойцам после получения тяжелых ранений приходится часто совершать перелеты для прохождения врачебной комиссии, реабилитаций и лечения. Им часто нужны сопровождающие, но выбрать необходимые места в салоне самолета сейчас можно лишь с доплатой при регистрации.
Лантратова рассказала, что сенаторы уже обращались по этому вопросу в Минтранс. Там обещали закрепить обязанность авиакомпаний размещать пассажиров с инвалидностью рядом с сопровождающим, а также дать им возможность выбирать удобные места за 24 часа до вылета. Однако эти изменения должны вступить в силу только к концу 2025 г.
«Мы считаем, что необходимо ускорить их принятие, а также предусмотреть для военнослужащих с инвалидностью возможность выбирать места не за 24 часа до вылета, а сразу на этапе покупки билета», – пояснила сенатор.
17 января в Госдуме предложили продлить сроки на наследство участников спецоперации, так как сейчас встречаются случаи, когда документы о смерти приходят с опозданием. Это приводит к пропуску наследниками сроков вступления в наследство.