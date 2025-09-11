Кремль: пока неизвестно, поедет ли Путин на саммит АТЭС в Южную Корею
Решение о посещении президентом РФ Владимиром Путиным саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) еще не принято. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, пока это решение не принималось», – заявил он.
15 августа власти Южной Кореи пригласили Путина на саммит АТЭС, который пройдет осенью в городе Кенджу. Тогда посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев отметил, что российская сторона посетит саммит. Но, по его словам, решение об уровне делегации будет принято позднее. Администрация президента РФ решит этот вопрос, исходя из лидерского статуса АТЭС, а также на основе анализа спектра обстоятельств. В частности, речь идет об ожидаемой продуктивности встречи и условий для выхода на значимые для России договоренности, отметил Бердыев.
Обычно члены АТЭС принимают окончательное решение об уровне делегации накануне мероприятия, напомнил Бердыев. По его словам, это является устоявшейся практикой.