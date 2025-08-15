Южная Корея направила приглашение Путину на саммит АТЭС в Кенджу
Власти Южной Кореи пригласили президента РФ Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет осенью в городе Кенджу. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Он отметил, что российская сторона посетит саммит. Но, по его словам, решение об уровне делегации будет принято позднее. Администрация президента РФ решит этот вопрос, исходя из лидерского статуса АТЭС, а также на основе анализа спектра обстоятельств. В частности, речь идет об ожидаемой продуктивности встречи и условий для выхода на значимые для России договоренности, отметил Бердыев.
Обычно члены АТЭС принимают окончательное решение об уровне делегации накануне мероприятия, напомнил посол МИД РФ. По его словам, это является устоявшейся практикой.
Он также рассказал, что в 2025 г. особое внимание в ходе саммита уделят темам, связанным с искусственным интеллектом, демографией и развитием креативного сектора. Бердыев добавил, что в сентябре начнется проработка итоговой декларации по линии старших должностных лиц АТЭС.
В 2024 г. АТЭС прошел в Перу с 15 по 16 ноября. Тогда, по указу Путина, российскую сторону на форуме представлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
19 июня в МИДе сообщали, что Путин получил приглашение на саммит лидеров G20 в Южной Африке. Отмечалось, что глава государства сам определит уровень российской представленности на форуме «двадцатки». Решение будет принято ближе к датам проведения самого мероприятия. При этом в последние несколько лет Россию на саммите лидеров G20 представлял глава МИДа Сергей Лавров.