Южная Корея направила приглашение Путину на саммит АТЭС в Кенджу

Он отметил, что российская сторона посетит саммит. Но, по его словам, решение об уровне делегации будет принято позднее. Администрация президента РФ решит этот вопрос, исходя из лидерского статуса АТЭС, а также на основе анализа спектра обстоятельств. В частности, речь идет об ожидаемой продуктивности встречи и условий для выхода на значимые для России договоренности, отметил Бердыев.