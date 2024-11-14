Оверчук предложил премьеру Перу опыт России в сфере энергетики и налогов
Вице-премьер Алексей Оверчук на встрече с премьер-министром Перу Густаво Адреансеном Олайей сообщил о готовности России делиться опытом в сфере энергетики, цифровых технологий и налогов. Об этом сообщили в правительстве.
«Оверчук сообщил о готовности российской стороны делиться с перуанскими партнерами опытом в сфере развития чистой энергетики и решения вопросов энергетической безопасности, а также в использовании цифровых технологий, в том числе в сфере налогового администрирования, для вовлечения людей в легальную экономику», – говорится в сообщении.
Кроме того, на переговорах было уделено внимание вопросам развития двустороннего сотрудничества России и Перу в гуманитарной сфере. Оверчук также поблагодарил Перу за эффективное председательство на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
В октябре 2023 г. в Москве состоялась первая межпарламентская конференция «Россия – Латинская Америка», занявшая четыре дня. В ней приняло участие около 300 представителей парламентов и экспертов из Аргентины, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Гаити, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Колумбии, Кубы, Мексики, Никарагуа, Панамы, Парагвая, Перу, Сальвадора, Уругвая, Чили и Эквадора.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что сотрудничество на уровне парламентов важно не только для отношений России со странами Латинской Америки, но и для совместного «преодоления санкций, построения многополярного мира, справедливого мироустройства».
В феврале этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров провел турне по Латинской Америке. В ходе рабочих визитов он посетил Кубу, Венесуэлу и Бразилию, где принял участие в заседании глав МИД G20. В этом году Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Бразилии 18-19 ноября, говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 ноября.