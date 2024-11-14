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Оверчук предложил премьеру Перу опыт России в сфере энергетики и налогов

Ведомости

Вице-премьер Алексей Оверчук на встрече с премьер-министром Перу Густаво Адреансеном Олайей сообщил о готовности России делиться опытом в сфере энергетики, цифровых технологий и налогов. Об этом сообщили в правительстве.

«Оверчук сообщил о готовности российской стороны делиться с перуанскими партнерами опытом в сфере развития чистой энергетики и решения вопросов энергетической безопасности, а также в использовании цифровых технологий, в том числе в сфере налогового администрирования, для вовлечения людей в легальную экономику», – говорится в сообщении.

Кроме того, на переговорах было уделено внимание вопросам развития двустороннего сотрудничества России и Перу в гуманитарной сфере. Оверчук также поблагодарил Перу за эффективное председательство на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

В октябре 2023 г. в Москве состоялась первая межпарламентская конференция «Россия – Латинская Америка», занявшая четыре дня. В ней приняло участие около 300 представителей парламентов и экспертов из Аргентины, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Гаити, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Колумбии, Кубы, Мексики, Никарагуа, Панамы, Парагвая, Перу, Сальвадора, Уругвая, Чили и Эквадора.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что сотрудничество на уровне парламентов важно не только для отношений России со странами Латинской Америки, но и для совместного «преодоления санкций, построения многополярного мира, справедливого мироустройства».

В феврале этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров провел турне по Латинской Америке. В ходе рабочих визитов он посетил Кубу, Венесуэлу и Бразилию, где принял участие в заседании глав МИД G20. В этом году Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Бразилии 18-19 ноября, говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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