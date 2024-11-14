Оверчук предложил премьеру Перу опыт России в сфере энергетики и налогов

В феврале этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров провел турне по Латинской Америке. В ходе рабочих визитов он посетил Кубу, Венесуэлу и Бразилию, где принял участие в заседании глав МИД G20. В этом году Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Бразилии 18-19 ноября, говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 ноября.