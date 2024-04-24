ВЭБ предлагает улучшать демографию иммигрантами из Африки и Латинской Америки

Из числа стран дальнего зарубежья российские работодатели привлекают преимущественно работников из Китая и Вьетнама (для Сибири и Дальнего Востока), Индии и Турции, рассказывал в ноябре 2023 г. руководитель департамента дальнего зарубежья компании «Финвал» (специализируется на подборе и оформлении сотрудников из дальнего зарубежья) Сергей Суворов на конференции «Рекрутмент в эпоху трансформации». Иностранные сотрудники из перечисленных стран в основном заняты на швейных и пищевых производствах (обработка мяса и рыбы, приготовление салатов), исключение составляет Турция – оттуда едет квалифицированный персонал, чаще всего занятый в строительстве, пояснил он. К недостаткам привлечения иностранцев из дальнего зарубежья он отнес сложное и длительное оформление разрешительной документации (от трех месяцев до полугода в зависимости от профессии, региона и способа оформления), высокую итоговую стоимость оформления (52 000–55 000 руб. на одного работника) и отсутствие знания языка. Среди преимуществ Суворов выделял следующие: гораздо больший размер рынка человеческих ресурсов по сравнению с продолжающимся оттоком рабочей силы из ближнего зарубежья, высокий уровень квалификации персонала. Кроме того, такие сотрудники юридически более привязаны к работодателю, а минимальный срок контракта составляет три года.