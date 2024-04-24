ВЭБ предлагает улучшать демографию иммигрантами из Африки и Латинской Америки

ВЭБ предлагает улучшать демографию иммигрантами из Африки и Латинской АмерикиЭксперты считают этот сценарий нереалистичным
Чтобы увеличить население России до 160,2 млн человек к 2050 г., экономисты Института исследований и экспертизы ВЭБ предлагают не только увеличить расходы на здравоохранение, но и оказать меры поддержки трудовой и образовательной миграции, в том числе из стран Африки и Латинской Америки. Расчеты их апрельского доклада «Долгосрочные сценарии развития российской экономики» проводились без учета ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях и включены в оптимистичный сценарий демографического развития.
При сохранении сложившихся тенденций численность населения России к 2050 г. сократится на 6% (на 8,7 млн человек) до 137,9 млн человек по сравнению с началом 2023 г., говорится в докладе. При этом же сценарии к 2050 г. суммарный коэффициент рождаемости (СКР), или среднее число детей на одну женщину, достигнет 1,66–1,69, но в основном за счет высокой рождаемости в семьях мигрантов. Для естественного воспроизводства населения СКР должен составлять 2,1 или превышать это значение.
Миграционный прирост к 2050 г. в оптимистичном сценарии развития демографической ситуации будет «выше значений последних 10 лет за счет расширения охвата стран-доноров: усиления сотрудничества в области образования и труда со странами Африки и Латинской Америки». Миграционный ресурс стран ближнего зарубежья является ограниченным, в том числе из-за высокой конкуренции за трудовых мигрантов со стороны быстро растущих государств Азии, например Китая, пояснил «Ведомостям» представитель Института ВЭБ. В 2022/23 учебном году в российские вузы поступило 120 000 иностранных граждан, а обучалось 352 000 иностранцев, продолжил он. Из них почти 70% – из стран СНГ, 24% – из 11 стран Азии (преимущественно из КНР и Индии), 7% – из пяти стран Африки и только 1% – из стран Южной и Центральной Америки (Эквадор и Колумбия с общей численностью обучающихся в 2600 человек). Высококвалифицированные кадры Институт ВЭБ предлагает привлекать с Кубы, которая имеет опыт экспорта медицинских услуг высокого качества. В частности, это позволит преодолеть дефицит врачей и медицинского персонала в России, считает представитель института.
Серьезных перспектив для массового переезда в Россию граждан стран Латинской Америки пока нет, говорит главный редактор научного журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. Он объяснил, что, несмотря на возможность многих стран региона предоставлять довольно обширную рабочую силу, в большинстве случаев это люди либо с очень низкой квалификацией, либо, наоборот, со слишком высокой. Первые вряд ли готовы отправиться в Россию, вторая группа нацелена на более высокие заработки, чем те, которые сейчас существуют в целом ряде отраслей российской экономики, говорит Хейфец. Например, среднестатистический врач в некоторых латиноамериканских странах получает больше, чем среднестатистический врач в России.
Размер маткапитала
Материнский капитал как мера государственной поддержки действует в России с 1 января 2007 г. Ее главная цель – повышение рождаемости в стране. Размер выплаты индексируется каждый год исходя из прогнозируемой инфляции. С 1 февраля 2024 г. размер выплат составляет 630 400 руб. на первого ребенка, 833 000 руб. на второго и последующих детей, а также 202 600 руб., если ранее семья получала выплату на первенца.
Сейчас средства материнского капитала можно потратить:
на улучшение жилищных условий;
на получение образования ребенком;
на формирование накопительной части трудовой пенсии матери;
на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
на получение семьями с низким доходом ежемесячной выплаты до достижения ребенком трех лет.
Эксперт по миграции, бывший заместитель директора ФМС России (упразднена в 2016 г.) Вячеслав Поставнин говорит, что массовая миграция в первую очередь происходит во внутренних регионах: для Латинской Америки это США. Кроме того, есть страны более близкие к нам, чем Латинская Америка и Африка: Центральная Азия, Закавказье, Армения, Азербайджан, Молдавия, страны Прибалтики.
Привлечение мигрантов из Африки также малореалистичный сценарий, отмечает доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова. Жителям африканских стран выгоднее приезжать с целью заработка на Ближний Восток, в первую очередь в ОАЭ и Саудовскую Аравию: заработки выше, климат тот же, в то время как в России ни квот, ни денег, ни климата, ни знакомого языка. По словам Пискуновой, географическая удаленность в таких вопросах является серьезным фактором: из Африки в Россию перелет может занимать до 20 часов. «Работающим же на [Африканском] континенте российским компаниям дешевле обучать специалистов на месте, привозить наших специалистов и учить. Поэтому пока такое предложение выглядит смутно, в лучшем случае как временное или разовое. У СССР были долгосрочные программы с обучением африканцев, но и бюджет иного уровня на них был», – замечает эксперт.
Чем занимается Институт ВЭБ
Институт исследований и экспертизы ВЭБ – некоммерческая организация, созданная в рамках структуры госкорпорации ВЭБ.РФ в 2017 г. Институт разрабатывает макроэкономические прогнозы развития экономики России и ряда зарубежных стран. В том числе формирует предложения по совершенствованию государственной промышленной и региональной политики, а также политики технологического, социального и устойчивого развития.
Из числа стран дальнего зарубежья российские работодатели привлекают преимущественно работников из Китая и Вьетнама (для Сибири и Дальнего Востока), Индии и Турции, рассказывал в ноябре 2023 г. руководитель департамента дальнего зарубежья компании «Финвал» (специализируется на подборе и оформлении сотрудников из дальнего зарубежья) Сергей Суворов на конференции «Рекрутмент в эпоху трансформации». Иностранные сотрудники из перечисленных стран в основном заняты на швейных и пищевых производствах (обработка мяса и рыбы, приготовление салатов), исключение составляет Турция – оттуда едет квалифицированный персонал, чаще всего занятый в строительстве, пояснил он. К недостаткам привлечения иностранцев из дальнего зарубежья он отнес сложное и длительное оформление разрешительной документации (от трех месяцев до полугода в зависимости от профессии, региона и способа оформления), высокую итоговую стоимость оформления (52 000–55 000 руб. на одного работника) и отсутствие знания языка. Среди преимуществ Суворов выделял следующие: гораздо больший размер рынка человеческих ресурсов по сравнению с продолжающимся оттоком рабочей силы из ближнего зарубежья, высокий уровень квалификации персонала. Кроме того, такие сотрудники юридически более привязаны к работодателю, а минимальный срок контракта составляет три года.
Прирост населения будет обеспечиваться не только за счет миграции, но благодаря увеличению рождаемости с 2029 г., уверены авторы доклада. Если увеличить расходы на здравоохранение, это сократит уровень смертности до 9,6–10 на 1000 человек (с 12,9 на 1000 человек в 2022 г.), считают эксперты. А за счет мер поддержки семьи суммарный коэффициент рождаемости к 2050 г. может достичь показателей 1,9–2. В частности, экономисты ВЭБа предлагают внедрить прогрессивную систему выплат материнского капитала (формировать размер выплат в зависимости от очередности рождения ребенка) и сделать его размер выше федерального для семей, проживающих в неблагоприятных климатических условиях.
146,15 млн человек
составляла на начало 2024 г. численность населения России, по данным Росстата
Маткапитал изначально предполагал денежную выплату на второго, третьего или последующего ребенка. С 1 января 2020 г. маткапитал выдается и при рождении первого ребенка. Данный сдвиг не стимулирует к рождению второго и последующих детей, говорится в докладе.
Программа маткапитала считается самой эффективной в мире, в России она действует 17 лет, сказал «Ведомостям» демограф Алексей Ракша. Но из-за того что с 2020 г. выплаты стали начислять при появлении первенца, а не второго и последующих детей, как раньше, то ее воздействие снизилось, согласен он.