Главная / Политика /

Армия России поразила радиолокационную станцию и склады с вооружением ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России поразили израильскую многофункциональную радиолокационную станцию RADA, склады ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Под удар также попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Атаки совершались оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

Кроме того, силы ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы, четыре американских реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 166 беспилотников самолетного типа.

11 сентября военное ведомство сообщило, что ВС РФ взяли под контроль село Сосновка в Днепропетровской области. Уточнялось, что этого удалось достичь в результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Восток».

