Российские военные взяли под контроль село Сосновка в Днепропетровской области

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над селом Сосновка в Днепропетровской области. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны.

В ведомстве уточнили, что взять под контроль населенный пункт удалось в результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Восток».

7 сентября ВС РФ установили контроль над селом Хорошее в Днепропетровской области. 5 сентября российской армии перешло село Марково в Донецкой народной республике (ДНР), а 4 сентября – Новоселовка в Запорожской области. 2 сентября российская армия взяла под контроль село Федоровка в ДНР, а 30 августа – донецкий поселок Камышеваха. 28 августа Минобороны сообщило, что армия России взяла под контроль Нелеповку в ДНР.

Группировка войск «Восток» ВС России 4 сентября полностью заняла территорию ДНР в своей полосе действий. 31 августа глава региона Денис Пушилин заявил, что под контроль российской армии перешел весь юг ДНР.

