МИД Испании вызвал российского дипломата из-за ситуации с БПЛА в Польше
Министерство иностранных дел (МИД) Испании вызвал поверенного в делах России в Мадриде в связи с ситуацией с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польше. Об этом пишет «РИА Новости» в своем Telegram-канале со ссылкой на посольство.
10 сентября Варшава заявила, что в ее воздушном пространстве были сбиты более 10 дронов и рухнула ракета «неизвестного происхождения». Согласно утверждению премьер-министра Дональда Туска, речь о российских беспилотниках. НАТО задействовало ст. 4 договора, предусматривающую консультации союзников при угрозе безопасности одного из членов альянса.
Кроме того, Варшава запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нарушением беспилотниками ее воздушного пространства. Минобороны России заявило об отсутствии запланированных целей для поражения на территории Польши. По данным ведомства, дальность применявшихся дронов не превышала 700 км. В Москве выразили готовность к консультациям по линии Минобороны и МИДа.