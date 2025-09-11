Газета
Главная / Политика /

МИД Испании вызвал российского дипломата из-за ситуации с БПЛА в Польше

Ведомости

Министерство иностранных дел (МИД) Испании вызвал поверенного в делах России в Мадриде в связи с ситуацией с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польше. Об этом пишет «РИА Новости» в своем Telegram-канале со ссылкой на посольство.

10 сентября Варшава заявила, что в ее воздушном пространстве были сбиты более 10 дронов и рухнула ракета «неизвестного происхождения». Согласно утверждению премьер-министра Дональда Туска, речь о российских беспилотниках. НАТО задействовало ст. 4 договора, предусматривающую консультации союзников при угрозе безопасности одного из членов альянса.

Кроме того, Варшава запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нарушением беспилотниками ее воздушного пространства. Минобороны России заявило об отсутствии запланированных целей для поражения на территории Польши. По данным ведомства, дальность применявшихся дронов не превышала 700 км. В Москве выразили готовность к консультациям по линии Минобороны и МИДа.

