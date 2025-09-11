Польша запросила заседание Совбеза ООН после инцидента с дронами
Польша направила запрос о проведении внеочередного заседания Совета Безопасности ООН в связи с нарушением ее воздушного пространства беспилотниками. Об этом сообщили в миссии Республики Корея, которая председательствует в Совбезе в сентябре.
«Запрос был сделан Польшей», – отметили в миссии, добавив, что дата заседания пока обсуждается (цитата по «РИА Новости»).
10 сентября Варшава заявила о сбитых в своем воздушном пространстве более 10 дронах, а также о падении ракеты «неизвестного происхождения». Премьер-министр Дональд Туск утверждал, что беспилотники принадлежат России. В ответ НАТО задействовало ст. 4 договора, предусматривающую консультации союзников при угрозе безопасности одного из членов альянса.
Минобороны России заявило, что целей для поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км. В Москве выразили готовность к консультациям по линии Минобороны и МИД.
Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявлял, что его страной Польше и Литве передавалась информация о ночных взаимных атаках дронами России и Украины. Также отмечалось, что белорусские ПВО тоже сбили часть дронов, которые оказались над их территорией из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы.