Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лукашенко получил письмо с поздравлениями от Трампа

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске встретился с представителем президента США Джоном Коулом, который передал ему письмо от американского лидера Дональда Трампа с поздравлениями и пожеланиями здоровья и благополучия, сообщает БелТА.

В послании Трамп вместе с супругой Меланией поздравил белорусского лидера с днем рождения и отметил успехи спортсменки Арины Соболенко на турнире US Open, подчеркнув, что ее победа отражает лучшее, чем гордится Белоруссия. «Следит, молодец!» – прокомментировал Лукашенко.

В письме также содержались пожелания здоровья и благополучия, а также надежда на прогресс в совместных целях США и Белоруссии. По словам Коула, особым знаком дружбы стало то, что американский лидер подписал послание просто как «Дональд».

В ходе встречи Лукашенко и Коул обсудили широкий спектр вопросов, включая двусторонние отношения, ситуацию в мире, экономическое взаимодействие, а также тему освобождения ряда осужденных в Белоруссии. Лукашенко отметил готовность обсуждать эту тему, добавив, что в случае интереса со стороны США Белоруссия готова предоставить подробную информацию о каждом деле. «Если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку. Как любит господин Трамп, большую сделку», – заявил белорусский лидер.

6 сентября Трамп похвалил Лукашенко, назвав его сильным руководителем. «Снова повторю: он [Лукашенко] очень сильный человек. У него 1400 или 1500 [заключенных], или большое количество, и мы обсуждаем их освобождение. Некоторые из них политические, я полагаю, что многие из них политические. Похоже, их освободят в ближайшем будущем», – сказал он.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь