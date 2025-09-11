Лукашенко получил письмо с поздравлениями от Трампа

В ходе встречи Лукашенко и Коул обсудили широкий спектр вопросов, включая двусторонние отношения, ситуацию в мире, экономическое взаимодействие, а также тему освобождения ряда осужденных в Белоруссии. Лукашенко отметил готовность обсуждать эту тему, добавив, что в случае интереса со стороны США Белоруссия готова предоставить подробную информацию о каждом деле. «Если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку. Как любит господин Трамп, большую сделку», – заявил белорусский лидер.