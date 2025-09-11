Лукашенко получил письмо с поздравлениями от Трампа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске встретился с представителем президента США Джоном Коулом, который передал ему письмо от американского лидера Дональда Трампа с поздравлениями и пожеланиями здоровья и благополучия, сообщает БелТА.
В послании Трамп вместе с супругой Меланией поздравил белорусского лидера с днем рождения и отметил успехи спортсменки Арины Соболенко на турнире US Open, подчеркнув, что ее победа отражает лучшее, чем гордится Белоруссия. «Следит, молодец!» – прокомментировал Лукашенко.
В письме также содержались пожелания здоровья и благополучия, а также надежда на прогресс в совместных целях США и Белоруссии. По словам Коула, особым знаком дружбы стало то, что американский лидер подписал послание просто как «Дональд».
В ходе встречи Лукашенко и Коул обсудили широкий спектр вопросов, включая двусторонние отношения, ситуацию в мире, экономическое взаимодействие, а также тему освобождения ряда осужденных в Белоруссии. Лукашенко отметил готовность обсуждать эту тему, добавив, что в случае интереса со стороны США Белоруссия готова предоставить подробную информацию о каждом деле. «Если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку. Как любит господин Трамп, большую сделку», – заявил белорусский лидер.
6 сентября Трамп похвалил Лукашенко, назвав его сильным руководителем. «Снова повторю: он [Лукашенко] очень сильный человек. У него 1400 или 1500 [заключенных], или большое количество, и мы обсуждаем их освобождение. Некоторые из них политические, я полагаю, что многие из них политические. Похоже, их освободят в ближайшем будущем», – сказал он.