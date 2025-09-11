Коул заявил о желании США вернуть посольство в Минск
Вашингтон хочет вернуть посольство в Минск и окончательно нормализовать отношения с Белоруссией. Об этом заявил представитель американского президента Джон Коул по итогам встречи с президентом республики Александром Лукашенко, передает «БелТА».
По его словам, предстоит сделать очень многое для дальнейшей нормализации отношений двух стран.
«Мы хотим возвратить наше посольство в Минск. Мы хотим, чтобы между нашими странами развивались экономические отношения, развивалась торговля. Если какие-то расхождения и разногласия между нашими странами есть, то пусть они остаются где-то внизу, их не надо вытаскивать на поверхность», – сказал Коул.
Конкретных дат возвращения посольства США в Минск Коул не назвал в связи с тем, что пока ведется переговорный процесс. По его словам, это «вопрос близкого будущего».
На встрече с Лукашенко Коул также сообщил, что США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». По его словам, решение утверждено и согласовано всеми соответствующими ведомствами США, включая госдепартамент, министерство торговли и министерство финансов.