Коул заявил о желании США вернуть посольство в Минск

«Мы хотим возвратить наше посольство в Минск. Мы хотим, чтобы между нашими странами развивались экономические отношения, развивалась торговля. Если какие-то расхождения и разногласия между нашими странами есть, то пусть они остаются где-то внизу, их не надо вытаскивать на поверхность», – сказал Коул.