Трамп подарил Лукашенко запонки с изображением Белого дома
Президент США Дональд Трамп передал белорусскому лидеру Александру Лукашенко в подарок запонки с изображением Белого дома. Об этом сообщает «БелТА».
Подарок был передан Лукашенко представителем президента США Джоном Коулом в ходе его визита в Минск. По словам Коула, он уже выходил из Овального кабинета, когда Трамп остановил его и попросил передать подарок для Лукашенко.
Белорусский лидер назвал запонки интересными и сказал, что постарается не остаться в долгу.
По итогам встречи с Лукашенко Коул заявил о желании Вашингтона вернуть посольство в Минск и окончательно нормализовать отношения с Белоруссией. Конкретных дат возвращения посольства США он не назвал, так как ведется переговорный процесс. По словам Коула, это «вопрос близкого будущего».
Кроме того, представитель американского лидера сообщил, что США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа».