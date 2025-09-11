В Росгвардии рассказали о воссоздании танковых подразделений
В составе Росгвардии за счет расширения линейки применяемого войсками «тяжелого» вооружения воссоздали танковые подразделения. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Директор Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что за последние два года в ведомстве реализован комплекс мероприятий по развитию артиллерии войск. Кроме того, впервые на вооружение приняли танковые и противотанковые пушки, самоходные артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня.
1 сентября стало известно, что «Калашников» сконструировал первую партию автомата АМ-17 с учетом «обратной связи» военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Как объяснили в пресс-службе, оружие создано для самообороны, а также для вооружения бойцов спецподразделений армии и сил охраны правопорядка.