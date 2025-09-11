В Росгвардии рассказали о воссоздании танковых подразделений

Директор Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что за последние два года в ведомстве реализован комплекс мероприятий по развитию артиллерии войск. Кроме того, впервые на вооружение приняли танковые и противотанковые пушки, самоходные артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня.