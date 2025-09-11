Газета
Главная / Политика /

Лавров провел параллели между кризисами на Украине и в Палестине

Ведомости

В украинском кризисе, как и в палестинском, необходимо устранять первопричины конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Сочи.

По его словам, помимо втягивания Украины в НАТО и создания прямых угроз безопасности России, ключевой первопричиной стало лишение прав русскоязычных граждан. «Им запретили разговаривать на своем языке, учить детей на этом языке, пользоваться средствами массовой информации на русском языке. Последняя выходка киевского режима – запрет канонической Украинской православной церкви», – отметил он (цитата по ВГТРК).

Лавров подчеркнул, что, как и в случае с палестинцами, жители Крыма, Донбасса и Новороссии оказались в ситуации, когда власть, не отражающая их интересы, пытается диктовать их судьбу. «Так не бывает. Устав ООН гласит необходимость уважать права человека, включая право на язык и религию. Это должно приниматься во внимание», – заявил глава российской дипломатии.

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия будет продолжать проведение специальной военной операции до тех пор, пока не возникнет возможность для политико-дипломатического урегулирования кризиса.

