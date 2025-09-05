Песков: РФ продолжит спецоперацию до появления возможности для урегулирования

3 сентября Путин сообщил, что готов к встрече с украинским лидером Зеленским, и пригласил президента соседней страны в Москву. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинский лидер серьезно относится к встрече с Путиным, но не даст согласия на «заведомо неприемлемые предложения».