Песков: РФ продолжит спецоперацию до появления возможности для урегулирования

Ведомости

Россия будет продолжать проведение специальной военной операции до тех пор, пока не возникнет возможность для политико-дипломатического урегулирования кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прессе на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Мы хотели бы достичь наших целей дипломатическими и мирными средствами, пока у нас не будет таких возможностей, мы продолжим специальную военную операцию», – сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).

5 сентября Песков сообщил, что Путин готов к трехсторонним переговорам, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом.

3 сентября Путин сообщил, что готов к встрече с украинским лидером Зеленским, и пригласил президента соседней страны в Москву. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинский лидер серьезно относится к встрече с Путиным, но не даст согласия на «заведомо неприемлемые предложения».

