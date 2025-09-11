В Грузии задержан оппозиционный лидер Леван Хабеишвили за обещание взяток
Служба государственной безопасности Грузии задержала председателя политсовета оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Левана Хабеишвили. Об этом заявил первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе, передают «РИА Новости».
По его словам, причиной задержания стали публичные заявления Хабеишвили, который в телеэфирах и социальных сетях обещал взятки сотрудникам силовых структур. Оппозиционер предлагал вознаграждение тем представителям МВД, которые во время протестов откажутся выполнять свои обязанности или не будут применять спецсредства против участников акций.
Ранее Хабеишвили неоднократно заявлял о планах оппозиции провести 4 октября масштабный митинг и призывал сторонников присоединиться к нему.
Ранее служба госбезопасности Грузии задержала бывшего главу минобороны Джуаншера Бурчуладзе за злоупотребление должностными полномочиями. В частности, речь идет о присвоении денежных средств, коррупции, а также легализации незаконных доходов. За данное правонарушение ему может грозить от девяти до 12 лет лишения свободы.