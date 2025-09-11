В Грузии задержан оппозиционный лидер Леван Хабеишвили за обещание взяток

По его словам, причиной задержания стали публичные заявления Хабеишвили, который в телеэфирах и социальных сетях обещал взятки сотрудникам силовых структур. Оппозиционер предлагал вознаграждение тем представителям МВД, которые во время протестов откажутся выполнять свои обязанности или не будут применять спецсредства против участников акций.