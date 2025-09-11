Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Словакия не поддержит новые санкции против РФ без решения по ценам на энергию

Ведомости

Словакия увязывает поддержку новых санкций против РФ с решением вопроса цен на электроэнергию в Европе. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо по итогам встречи с председателем Европейского совета (ЕС) в Братиславе.

По словам политика, Братислава не будет поддерживать новые ограничительные меры до тех пор, пока Еврокомиссия не представит «реалистичные предложения» по снижению стоимости энергоресурсов и учету интересов промышленности.

«Как премьер Словакии я не готов одобрять новые ограничения без учета того, как гармонизировать климатические цели с потребностями автопроизводства и тяжелой промышленности в Европе», – подчеркнул Фицо (цитата по «РИА Новости»).

Он напомнил, что ранее Словакия уже блокировала 18-й пакет санкций, чтобы выразить несогласие с планом REPowerEU, предусматривающим отказ от российского газа. В результате, отметил премьер, Еврокомиссия была вынуждена взять на себя определенные обязательства перед Братиславой.

В настоящее время ЕС готовит 19-й пакет санкций против России. Bloomberg писало, что ЕС может сконцентрироваться на российских платежных системах и наложить дополнительные ограничения на торговлю нефтью из РФ.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её