Словакия не поддержит новые санкции против РФ без решения по ценам на энергию
Словакия увязывает поддержку новых санкций против РФ с решением вопроса цен на электроэнергию в Европе. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо по итогам встречи с председателем Европейского совета (ЕС) в Братиславе.
По словам политика, Братислава не будет поддерживать новые ограничительные меры до тех пор, пока Еврокомиссия не представит «реалистичные предложения» по снижению стоимости энергоресурсов и учету интересов промышленности.
«Как премьер Словакии я не готов одобрять новые ограничения без учета того, как гармонизировать климатические цели с потребностями автопроизводства и тяжелой промышленности в Европе», – подчеркнул Фицо (цитата по «РИА Новости»).
Он напомнил, что ранее Словакия уже блокировала 18-й пакет санкций, чтобы выразить несогласие с планом REPowerEU, предусматривающим отказ от российского газа. В результате, отметил премьер, Еврокомиссия была вынуждена взять на себя определенные обязательства перед Братиславой.
В настоящее время ЕС готовит 19-й пакет санкций против России. Bloomberg писало, что ЕС может сконцентрироваться на российских платежных системах и наложить дополнительные ограничения на торговлю нефтью из РФ.