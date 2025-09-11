Словакия не поддержит новые санкции против РФ без решения по ценам на энергию

Он напомнил, что ранее Словакия уже блокировала 18-й пакет санкций, чтобы выразить несогласие с планом REPowerEU, предусматривающим отказ от российского газа. В результате, отметил премьер, Еврокомиссия была вынуждена взять на себя определенные обязательства перед Братиславой.