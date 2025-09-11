«Росатом»: строительство на «Пакш-2» продолжится, несмотря на решение суда ЕС
«Проект важен для экономики Венгрии, ввод АЭС позволит обеспечить страну стабильным источником доступной электроэнергии», – говорится в заявлении.
«Росатом» подчеркнул, что для госкорпорации первостепенно выполнение проекта по высочайшим международным стандартам безопасности и полном соответствии с контрактными обязательствами.
11 августа суд ЕС аннулировал разрешение Еврокомиссии (ЕК) на финансирование строительства ядерных реакторов на АЭС «Пакш-2» российской компанией Nizhny Novgorod Engineering. По мнению суда, ЕК должна была проверить соответствие прямого заключения контракта на строительство правилам ЕС в области госзакупок. Фактически же был изучен только вопрос о том, «отвечает ли рассматриваемая помощь положениям союза о государственной помощи».
Строительство было поручено российской компании в рамках прямого соглашения России и Венгрии о мирном использовании атома. Ядерные реакторы построят в качестве замены четырем существующим на АЭС. Финансированием займется Венгрия. Россия, в свою очередь, дала согласие на предоставление кредита Венгрии на разработку новых реакторов.