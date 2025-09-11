Албания представила первого в мире искусственного министра
Албания стала первой страной в мире, где появился министр, полностью работающий на основе искусственного интеллекта. Его зовут Диэлла, что в переводе с албанского означает «солнечный свет», и он будет отвечать за все государственные закупки, сообщил премьер-министр Эди Рама. Об этом пишет Politico.
На собрании Социалистической партии Рама представил Диэллу как единственного нечеловекоподобного члена правительства. «Диэлла – первый член партии, который не присутствует физически, а создан искусственным интеллектом виртуально», – отметил он.
Рама подчеркнул, что решения о проведении тендеров теперь будут приниматься именно Диэллой. Процесс внедрения будет поэтапным, но в итоге государственные закупки должны стать полностью прозрачными и защищенными от коррупции. «Это не научная фантастика, а долг Диэллы», – добавил премьер.
Диэлла уже известна гражданам Албании как управляющая платформой e-Albania, которая позволяет получать доступ к большинству государственных услуг в цифровом формате. В ее распоряжении будет оценка тендеров и возможность «нанимать талантливых специалистов со всего мира», что, по словам Рамы, поможет преодолеть бюрократические барьеры.
Албания давно борется с коррупцией, особенно в сфере госзакупок, и этот шаг, по мнению власти, станет важным элементом реформ. Рама был переизбран на исторический четвертый срок в мае 2025 г. с обещанием вступления страны в Евросоюз к 2030 г.
14 августа в российскую Госдуму внесен законопроект о регулировании ИИ в агитации на выборах. Законопроект вводит понятие агитации с использованием ИИ и разрешает создание агитационных материалов и генерацию изображений с помощью ИИ. В действующей редакции такое использование разрешено только для изображений кандидатов или партий.