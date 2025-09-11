Албания представила первого в мире искусственного министра

Албания давно борется с коррупцией, особенно в сфере госзакупок, и этот шаг, по мнению власти, станет важным элементом реформ. Рама был переизбран на исторический четвертый срок в мае 2025 г. с обещанием вступления страны в Евросоюз к 2030 г.