Посол Италии Пиччони завершает дипломатическую миссию в Москве

Ведомости

Посол Италии в Москве Чечилия Пиччони завершает работу в России, проработав на посту чуть более года. Об этом сообщили в МИД РФ.

11 сентября заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко принял Пиччони с «протокольным визитом в связи с завершением ее дипломатической миссии».

Пиччони приступила к обязанностям 19 июля 2024 г., вручив копии верительных грамот. Обычно срок работы посла в Москве составляет от трех до пяти лет. Ее предшественник Джорджо Стараче занимал должность около трех лет.

В июле 2024 г. Пиччони вызывали в МИД РФ, где ей выразили протест из-за репортажа итальянских журналистов, незаконно проникших в Курскую область и снявших кадры подбитой техники у границы. В российском ведомстве отмечали, что съемки проходили при содействии украинской стороны.

