Посол Италии Пиччони завершает дипломатическую миссию в Москве

В июле 2024 г. Пиччони вызывали в МИД РФ, где ей выразили протест из-за репортажа итальянских журналистов, незаконно проникших в Курскую область и снявших кадры подбитой техники у границы. В российском ведомстве отмечали, что съемки проходили при содействии украинской стороны.