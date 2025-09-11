Газета
Политика

ФРГ усилит присутствие на восточной границе НАТО

Ведомости

Федеральное правительство Германии объявило о расширении участия ФРГ на восточной границе НАТО в ответ на недавние нарушения воздушного пространства Польши. Об этом говорится на сайте кабмина ФРГ.

В частности, Германия усилит воздушную охрану над Польшей в дополнение к ранее существующим обязательствам в странах Балтии и на территории Польши.

Кроме того, Берлин подтвердил готовность расширить поддержку Украины и заявляет о стремлении в рамках Европейского союза (ЕС) к быстрому принятию надежного 19-го пакета санкций против России.

Ранее стало известно, что польские власти приняли решение в ближайшие дни перебросить к границе с Россией и Белоруссией порядка 40 000 солдат.

В ночь 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. По словам премьера Дональда Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии.

Минобороны России заявляло, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км. Москва выразила готовность к консультациям по линии Минобороны и МИДа.

