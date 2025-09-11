Захарова: Москва доказала невозможность отмены российской культуры
Агрессивная риторика Запада в отношении России, а также запугивания культурой отмены не сработали. Москва доказала невозможность отмены русской культуры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
Дипломат подчеркнула, что Москва использовала ситуацию, когда Россия стала объектом «очередного витка национализма, нацизма, расизма, ксенофобии со стороны целого ряда режимов», чтобы дать старт многим событиям в культурной сфере. Захарова добавила, что таким образом Россия показала мировому сообществу, что есть «другой путь».
«Болеют, а русофобия – это болезнь, национализмом, мы это уже переживали и переживем еще. Пусть они думают сами, переживут ли они или нет», - заключила дипломат (цитата по ТАСС).
4 мая президент РФ Владимир Путин говорил, что благодаря санкциям, которые западные страны ввели против Москвы после присоединения Крыма, Россия сделала сильный рывок.