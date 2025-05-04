Путин заявил о «рывке» России благодаря введенным с 2014 года санкциям

Путин добавил, что тогда он исходил из того, что решение о присоединении полуострова будет сопряжено с "известными серьезными трудностями". "Так и получилось – сразу же санкции пошли в 2014 г.", – добавил он. По мнению главы государства, в России правильно поступили, что "сделали то, что сделали".