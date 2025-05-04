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Путин заявил о «рывке» России благодаря введенным с 2014 года санкциям

Ведомости

Россия с 2014 г. сделала сильный рывок благодаря санкциям, которые западные страны ввели против Москвы после присоединения Крыма, заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Фрагмент опубликован в Telegram-канале «Вестей».

«Мы вынуждены были просто в 2014 г. принять решение по поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал отдать их на растерзание», – сказал президент.

Путин добавил, что тогда он исходил из того, что решение о присоединении полуострова будет сопряжено с "известными серьезными трудностями". "Так и получилось – сразу же санкции пошли в 2014 г.", – добавил он. По мнению главы государства, в России правильно поступили, что "сделали то, что сделали".

4 мая на телеканале «Россия-1» выйдет документальный фильм про Путина. Картина посвящена 25 годам его правления. Глава государства в фильме ответил на вопрос, не возникает ли у него желания «врезать» кому-нибудь. Он также показал кухню и гостиную в собственной квартире в Кремле и рассказал, что обычно просыпается без будильника. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал посмотреть этот фильм, подчеркнув высокий профессионализм его создателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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