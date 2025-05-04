Путин заявил о «рывке» России благодаря введенным с 2014 года санкциям
Россия с 2014 г. сделала сильный рывок благодаря санкциям, которые западные страны ввели против Москвы после присоединения Крыма, заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Фрагмент опубликован в Telegram-канале «Вестей».
«Мы вынуждены были просто в 2014 г. принять решение по поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал отдать их на растерзание», – сказал президент.
Путин добавил, что тогда он исходил из того, что решение о присоединении полуострова будет сопряжено с "известными серьезными трудностями". "Так и получилось – сразу же санкции пошли в 2014 г.", – добавил он. По мнению главы государства, в России правильно поступили, что "сделали то, что сделали".
4 мая на телеканале «Россия-1» выйдет документальный фильм про Путина. Картина посвящена 25 годам его правления. Глава государства в фильме ответил на вопрос, не возникает ли у него желания «врезать» кому-нибудь. Он также показал кухню и гостиную в собственной квартире в Кремле и рассказал, что обычно просыпается без будильника. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал посмотреть этот фильм, подчеркнув высокий профессионализм его создателей.