Рубио обсудил с Сийярто важность урегулирования на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто подчеркнул необходимость поддерживать усилия по долгосрочному урегулированию кризиса на Украине. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

Рубио отметил, что прекращение боевых действий возможно только через переговоры и достижение урегулирования. В ведомстве также уточнили, что главы внешнеполитических ведомств обсудили стратегические вопросы энергетической безопасности. Другие подробности переговоров не раскрываются.

10 сентября Сийярто в интервью телеканалу «Первый информационный» заявил, что именно президент США Дональд Трамп способен принести мир на Украину, однако европейские политики мешают реализации его инициатив.

«Если и есть тот, кто может принести мир Украине, это Дональд Трамп. Только он», – сказал венгерский министр, добавив, что во всех случаях, где Трамп участвовал в урегулировании, конфликты завершались.

