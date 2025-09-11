Россия призвала Польшу пересмотреть решение о закрытии границы с Белоруссией

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что формальным поводом для ограничения названы учения «Запад-2025». Эти маневры проводятся Россией и Белоруссией регулярно, с широким международным освещением и приглашением наблюдателей ОБСЕ, включая Польшу. При этом Минск пошел на уступки – перенес учения от границы вглубь страны и сократил число участников и техники.