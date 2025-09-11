Россия призвала Польшу пересмотреть решение о закрытии границы с Белоруссией
Москва призвала Варшаву в кратчайшие сроки отказаться от решения о закрытии пунктов пропуска на польско-белорусской границе. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, данный шаг является деструктивным.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что формальным поводом для ограничения названы учения «Запад-2025». Эти маневры проводятся Россией и Белоруссией регулярно, с широким международным освещением и приглашением наблюдателей ОБСЕ, включая Польшу. При этом Минск пошел на уступки – перенес учения от границы вглубь страны и сократил число участников и техники.
«Очевидно, что принимаемые польским руководством конфронтационные шаги подчинены единственной задаче – оправдать линию на дальнейшую эскалацию напряженности в центре Европы», – пояснила Захарова.
По ее словам, односторонние меры ударят по международным партнерам Польши и национальному бизнесу, использующему границу для торговли.
Кроме того, в МИДе указали на гуманитарные последствия – жители приграничных районов Польши и Белоруссии лишаются возможности свободного передвижения и поддержания родственных связей.
Также после инцидента с падением обломков беспилотников польские власти ограничили полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной до 9 декабря. Исключение сделали только для военных воздушных судов, пояснив, что решение принято в целях безопасности.