Украинские БПЛА атаковали учебно-тренировочный центр на ЗАЭС

Российские силы взяли под контроль территории ЗАЭС и Энергодара в конце февраля 2022 г. С того момента город и станция неоднократно подвергались обстрелам. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) работают на электростанции с сентября 2022 г.