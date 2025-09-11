Газета
Главная / Политика /

Украинские БПЛА атаковали учебно-тренировочный центр на ЗАЭС

Ведомости

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.

«Удар по объекту, критически важному для поддержания высочайшей квалификации персонала, демонстрирует полное пренебрежение агрессора к нормам международной безопасности», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет. Радиационный фон на ЗАЭС находится в пределах нормы. Режимы безопасности эксплуатации энергоблоков, по сообщениям пресс-службы, не нарушены, и системы функционируют в нормальном режиме.

Беспилотник попал по корпусу «Г», где расположен полномасштабный тренажер для подготовки оперативного персонала реакторных залов. Объем и характер разрушений уточняется, сообщили на станции.

6 сентября вооруженные силы Украины также атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС. Удар наносился в 300 м от энергоблока и пришелся по крыше корпуса «Г», радиационный фон после атаки находился в норме.

Российские силы взяли под контроль территории ЗАЭС и Энергодара в конце февраля 2022 г. С того момента город и станция неоднократно подвергались обстрелам. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) работают на электростанции с сентября 2022 г.

