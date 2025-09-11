Экс-президента Бразилии признали виновным в подготовке госпереворота

Решение вынесено большинство голосов коллегии из пяти судей Верховного суда. Трое судей признали бывшего лидера Бразилии виновным. Один судья оправдал, а еще один не стал голосовать. Агентство отметило, что последний голос может дать шанс защите оспорить судебное решение. Сейчас Болсонару находится под домашним арестом. Бывшему лидеру грозит до 40 лет лишения свободы. Суд примет решение о сроке 12 сентября.