Экс-президента Бразилии признали виновным в подготовке госпереворота
Федеральный верховный суд Бразилии признал виновным бывшего президента страны Жаира Болсонару в подготовке государственного переворота с целью остаться у власти после поражения на выборах в 2022 г. Об этом пишет Reuters.
Решение вынесено большинство голосов коллегии из пяти судей Верховного суда. Трое судей признали бывшего лидера Бразилии виновным. Один судья оправдал, а еще один не стал голосовать. Агентство отметило, что последний голос может дать шанс защите оспорить судебное решение. Сейчас Болсонару находится под домашним арестом. Бывшему лидеру грозит до 40 лет лишения свободы. Суд примет решение о сроке 12 сентября.
Приговор сделал Болсонару первым экс-президентом в истории Бразилии, которого осудили за нападение на демократию, пишет агентство.
Бывшего президента обвиняют в участии в вооруженной преступной организации, попытке насильственного свержения демократии, организации государственного переворота и нанесении ущерба государственной собственности и охраняемым культурным ценностям.
5 августа суд постановил отправить его под домашний арест. Судья Александр де Мораес принял такое решение ввиду несоблюдения подследственным запрета на использование социальных сетей. Ранее, 18 июля, помимо этого запрета суд предписал Болсонару ношение специального браслета для отслеживания его передвижений и запретил покидать дом по ночам.