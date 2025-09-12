Экс-президент Бразилии Болсонару приговорен к 27 годам тюрьмы
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару приговорен к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения по делу о попытке государственного переворота после поражения на выборах 2022 г. Об этом сообщает агентство Reuters.
Коллегия из пяти судей Верховного суда страны признала политика виновным «в посягательстве на демократию». Четверо из пяти судей проголосовали за признание его виновным по пяти статьям, включая участие в вооруженной преступной организации, организацию государственного переворота, попытку насильственного свержения демократии, а также нанесение ущерба государственной собственности и культурным ценностям.
Вместе с ним осуждены семеро его союзников, в том числе пятеро военных.
5 августа суд постановил отправить Болсонару под домашний арест. Судья Александр де Мораес принял такое решение ввиду несоблюдения подследственным запрета на использование социальных сетей. Ранее, 18 июля, помимо этого запрета суд предписал Болсонару ношение специального браслета для отслеживания его передвижений и запретил покидать дом по ночам.