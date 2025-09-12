Экс-президент Бразилии Болсонару приговорен к 27 годам тюрьмы

Коллегия из пяти судей Верховного суда страны признала политика виновным «в посягательстве на демократию». Четверо из пяти судей проголосовали за признание его виновным по пяти статьям, включая участие в вооруженной преступной организации, организацию государственного переворота, попытку насильственного свержения демократии, а также нанесение ущерба государственной собственности и культурным ценностям.