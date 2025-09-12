Принц Гарри прибыл в Киев по приглашению украинского правительства
Принц Гарри посетил Киев по приглашению украинского правительства, сообщает The Guardian.
Во время поездки он и команда его фонда планируют разработать новые инициативы по поддержке реабилитации раненых.
По данным издания, принц Гарри посетит Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне и проведет время с 200 приглашенными ветеранами. Также запланирована его встреча с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.
В апреле принц Гарри посетил Украину с необъявленным визитом, во время которого он побывал в одной из клиник Львова.